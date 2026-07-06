Chi vince il Mondiale? Con questi numeri, la Spagna entra di diritto tra le favorite

La Spagna batte il Portogallo con il gol di Merino nei minuti di recupero e si qualifica ai quarti di finale, confermandosi ancora una volta tra le favorite per la vittoria del Mondiale. A dirlo non è solo il gioco espresso dalla squadra di De La Fuente, ma anche i numeri. Le statistiche della Roja parlano chiaro e mettono in guardia tutte le dirette avversarie.
Nel corso di questa Coppa del Mondo, la Spagna non ha subito nemmeno una rete nelle cinque partite giocate finora. Già nei minuti finali della sfida contro l'Austria, Unai Simon era riuscito a battere il record di imbattibilità di 517 minuti appartenente a Walter Zenga.
Inoltre, considerando anche il Mondiale di Qatar 2022, le furie rosse sono imbattuti da ben 6 partite consecutive nei 90 minuti. Allargando lo sguardo, però, la Spagna rischia di sgretolare anche un record appartenente all'Italia: la Nazionale di De La Fuente non perde da 35 match di fila ed è a due sole lunghezze dagli Azzurri di Roberto Mancini.