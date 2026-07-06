Chi vince il Mondiale? Con questi numeri, la Spagna entra di diritto tra le favorite

La Spagna batte il Portogallo con il gol di Merino nei minuti di recupero e si qualifica ai quarti di finale, confermandosi ancora una volta tra le favorite per la vittoria del Mondiale. A dirlo non è solo il gioco espresso dalla squadra di De La Fuente, ma anche i numeri. Le statistiche della Roja parlano chiaro e mettono in guardia tutte le dirette avversarie.