Portogallo, CR7 allontana il ritiro e attacca: "Avete cercato di uccidermi per 23 anni"

Ronaldo si è concentrato maggiormente sulle critiche, che considera ingiuste, e che attribuisce ai media. "Dico persino 'grazie' per gli attacchi che ho subito dopo aver compiuto 40 anni. Le critiche sono ciò che ti fa crescere di più, quindi grazie a voi giornalisti, mi avete fatto crescere ancora di più", ha affermato. Qual è la cosa più difficile di questo sesto Mondiale? "Parlare con alcuni di voi, quelli a cui non piaccio. Ricordo molto bene alcuni dei vostri volti", ha detto a una sala gremita di giornalisti provenienti da tutto il mondo. "Avete cercato di uccidermi negli ultimi 23 anni, ma avrete capito che non ne valeva la pena, che era una perdita di tempo, eppure avete continuato a provarci ancora e ancora", ha aggiunto.