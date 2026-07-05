Capo Verde riaccoglie i suoi idoli, bagno di folla a Praia

05 Lug 2026 - 21:32
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Bagno di folla a Praia per il ritorno della nazionale di Capo Verde dai Mondiali. E c'è chi, nel 51mo anniversario dell'indipendenza del Paese, non ha paura di usare frasi altisonanti: "Dopo gli eroi che hanno combattuto per la nostra indipendenza, ora abbiamo questi eroi: gli Squali Blu", dichiara un tifoso 28enne alla stampa francese. I video diffusi dalla federazione mostrano gli steward dell'aeroporto inchinarsi di fronte all'aereo, e una fiumana di gente in festa tra sciarpe e bandiere. "Che la parata cominci", è la descrizione di uno dei filmati, mentre i media locali mostrano le foto delle macchine e dei motorini incolonnati dietro il pullman della squadra, in una notte di gioia per l'intera nazione, che non scorderà mai quanto fatto da Vozinha e compagni.

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