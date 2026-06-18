Portogallo: Cancelo segna e il gesto di CR7 fa arrabbiare i tifosi: cos'è successo

18 Giu 2026 - 10:41
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Dopo il pari del Portogallo all'esordio al Mondiale, Cristiano Ronaldo è finito nel mirino per una prestazione più che deludente. I colleghi spagnoli hanno sottolineato un gesto di CR7 in campo che è passato quasi inosservato ma decisamente poco gradevole nei confronti nei compagni. Prima che l'arbitro annullasse il gol a Cancelo (realizzato in rovesciata) contro la Repubblica Democratica del Congo, la stella dell'Al Nassr aveva alzato il braccio per indicare il fuorigioco del terzino lusitano. Un gesto, sottolinea il Mundo Deportivo, che scredita l'immagine del 41enne, non in grandi rapporti con l'ex Inter.

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