Olanda, Malen: "Sono carico, voglio essere importante"

18 Giu 2026 - 23:15
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Nel corso di un'intervista rilasciata a Men's Health, Donyell Malen ha raccontato i suoi obiettivi per la Coppa del Mondo rivelando anche qualche piccolo segreto sul suo stato di forma. Queste le parole dell'attaccante dell'Olanda e della Roma: "Nel 2010 il sogno del Mondiale era ancora lontano, ora invece è vicino. Voglio essere importante, fare gol e provare a vincere. Sono carico. La mia dieta? Mangio proteine e vitamine dopo una partita, il meno possibile prima, ma mangio cose che mi danno energie. Con i cibi senza glutine mi sento più veloce, pulito e leggero". 

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