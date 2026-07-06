Portogallo-Spagna, le formazioni ufficiali: Yamal e Ronaldo dal 1'

Alle 21 ore italiane Portogallo e Spagna si affronteranno agli ottavi di finale del Mondiale, in una sfida carica di storia e aspettative. La vincente affronterà una tra Stati Uniti e Belgio. Di seguito le formazioni ufficiali:
PORTOGALLO (4-3-3): Diogo Costa, Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Joao Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Pedro Neto, Ronaldo, Leao. All. Martinez.
SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon; Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena; Oyarzabal. All. De la Fuente