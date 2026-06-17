Non solo armi e droghe, anche i baci troppo appassionati sono vietati negli stadi

Non solo armi, droghe o materiali pericolosi: tra i divieti imposti dalla Fifa negli stadi dei Mondiali 2026 figurerebbero anche le manifestazioni d'affetto considerate "inappropriate", compresi i baci particolarmente appassionati. Secondo quanto riportato da Bild, gli spettatori vengono informati attraverso annunci diffusi dagli altoparlanti sugli atteggiamenti non consentiti all'interno degli impianti. Oltre a insulti, fumo, sigarette elettroniche, gesti offensivi e scommesse illegali, la lista comprende anche le cosiddette "inappropriate displays of affection". L'espressione, volutamente generica, include comportamenti come effusioni troppo spinte e, secondo l'interpretazione adottata negli Stati Uniti, anche il "baciarsi appassionatamente" in modo prolungato. I baci brevi restano invece consentiti. La Fifa non ha chiarito ufficialmente i limiti di questa norma, ma la formulazione lascerebbe agli steward la facoltà di intervenire qualora un comportamento venga ritenuto eccessivo o molesto per gli altri spettatori. Finora non risultano casi di tifosi richiamati o allontanati dagli stadi per essersi baciati. Regole simili sono tuttavia già presenti nei codici di condotta adottati da numerose franchigie sportive statunitensi. Tra gli altri oggetti vietati negli impianti figurano anche farina, carta igienica, palloncini e bandiere di dimensioni superiori ai limiti stabiliti dalla Fifa.