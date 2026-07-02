Mondiali: tifosi fanno causa a StubHub, biglietti cancellati all'ultimo minuto

I tifosi dei Mondiali hanno fatto causa a StubHub, accusando la piattaforma di rivendita di non aver consegnato i costosi biglietti acquistati sul mercato secondario per assistere alle partite. In una proposta class action, i tifosi accusano la società di "nonaver ricevuto quello per cui avevano pagato", perché StubHub non ha mai consegnato i biglietti promessi.