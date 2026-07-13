Mondiali, polizia in allerta ad Atlanta per la semifinale Inghilterra-Argentina

Atlanta rafforza la sicurezza per la partita dei Mondiali di calcio fra Inghilterra e Argentina. "Personale aggiuntivo è già in campo e sarà dislocato presso la sede dell'evento, le aree di intrattenimento e altre zone ad alta frequentazione per garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti", ha detto la polizia di Atlanta sottolineando che le misure "proattive decise sono volte a tutelare il pubblico, scoraggiare attività criminali e assicurare che residenti e visitatori possano godersi in sicurezza questo evento storico".