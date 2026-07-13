Mondiali, polizia in allerta ad Atlanta per la semifinale Inghilterra-Argentina

13 Lug 2026 - 07:43
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Atlanta rafforza la sicurezza per la partita dei Mondiali di calcio fra Inghilterra e Argentina. "Personale aggiuntivo è già in campo e sarà dislocato presso la sede dell'evento, le aree di intrattenimento e altre zone ad alta frequentazione per garantire un'esperienza sicura e piacevole per tutti", ha detto la polizia di Atlanta sottolineando che le misure "proattive decise sono volte a tutelare il pubblico, scoraggiare attività criminali e assicurare che residenti e visitatori possano godersi in sicurezza questo evento storico".

Le attese indicano che lo stadio da 75.000 posti sarà diviso a metà fra le tifoserie grazie alla presenza di nutrite comunità di espatriati di entrambi i paesi. In Florida c'è una vasta diaspora argentina e si prevede che a migliaia viaggeranno per raggiungere Atlanta. Il numero dei tifosi inglesi è atteso aumentare nelle prossime ore, con migliaia di arrivi per la partita. La divisione della Uk Football Policing che si trova negli Stati Uniti è in contatto con le forze dell'ordine locali per individuare criticità.

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