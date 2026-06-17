Ghana: Partey perde il ricorso in Canada per il visto negato

17 Giu 2026 - 01:01
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Il centrocampista ghanese Thomas Partey, attualmente sotto processo in Gran Bretagna con sette accuse di stupro relative alle denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022, ha perso il ricorso in tribunale che gli avrebbe permesso di entrare in Canada per la partita d'esordio della sua squadra ai Mondiali a Toronto. Le autorità di Ottawa, nei giorni scorsi, gli avevano negato l'ingresso nel Paese a causa di questa situazione. Il tentativo di appellarsi a un tribunale canadese da parte del Ghana non ha avuto l'esito sperato dalla nazionale africana.

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