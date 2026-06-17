Ghana: Partey perde il ricorso in Canada per il visto negato

Il centrocampista ghanese Thomas Partey, attualmente sotto processo in Gran Bretagna con sette accuse di stupro relative alle denunce presentate da quattro donne diverse tra il 2020 e il 2022, ha perso il ricorso in tribunale che gli avrebbe permesso di entrare in Canada per la partita d'esordio della sua squadra ai Mondiali a Toronto. Le autorità di Ottawa, nei giorni scorsi, gli avevano negato l'ingresso nel Paese a causa di questa situazione. Il tentativo di appellarsi a un tribunale canadese da parte del Ghana non ha avuto l'esito sperato dalla nazionale africana.