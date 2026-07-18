Mondiali, Messi su Yamal: "La 'nostra' foto una cosa folle"

"Lamine è un grandissimo giocatore, l'ho seguito moltissimo perché gioca in un club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. La verità è che questa foto è una cosa folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale. Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona".