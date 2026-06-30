Il Marocco guida la rivoluzione africana: sorpresa annunciata tra record contesi e voglia di Francia

Al Mondiale 2022 le vittime illustri furono Belgio, Spagna e Portogallo. Stavolta, dopo aver fermato il Brasile nei gironi, già fatta fuori l'Olanda dopo una partita coraggiosa e decisa poi ai rigori. Nel mezzo, la Coppa d'Africa più discussa con i successi su Camerun e Nigeria prima dell'epilogo a tavolino contro la Costa d'Avorio.