Il Marocco riprende l'Olanda al 91' e la elimina ai rigori: decisivo Saibari. Sfida al Canada agli ottavi
Gakpo apre i conti tra le lacrime, il colpo di testa di Diop manda la sfida ai supplementari. Nella lotteria finale sbagliano Kluivert, Timbert e Summerville
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Il Marocco di Ouahbi non è più una sorpresa. Hakimi e compagni volano agli ottavi di finale del Mondiale 2026 dopo aver eliminato l'Olanda ai rigori, al termine di un'altra grande partita. Sfideranno il Canada.
Decisivo il tiro dal dischetto di Saibari, dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori Oranje di Kluivert (palo), Timber (fuori) e Summerville (parata di Bono) e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Aynaoui e il palo di Hakimi al quarto tentativo.
Qualificazione più che meritata per il Marocco, capace di non mollare nemmeno quando si è trovato sotto al 72', con la rete di Gakpo, scoppiato in lacrime dopo la dedica al figlio perso dalla compagna durante la gravidanza. I Leoni dell'Atlante hanno continuato a macinare gioco e raccolto i frutti al 91' con il pareggio firmato da Diop con un bel colpo di testa.
L'equilibrio ha regnato anche nei tempi supplementari e per buona parte della serie di rigori, prima che il solito Saibari, tre gol nella fase a gironi, trovasse il timbro decisivo al quinto penalty.
Olanda eliminata nella lotteria dal dischetto come accaduto nel 2014 e 2022 (in quei casi dall'Argentina), Marocco che si conferma alla grande dopo la semifinale di quattro anni fa e intanto vola agli ottavi dove sfiderà il Canada.