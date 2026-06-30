Il Marocco riprende l'Olanda al 91' e la elimina ai rigori: decisivo Saibari. Sfida al Canada agli ottavi

Decisivo il tiro dal dischetto di Saibari, dopo una serie finale pazza che ha visto gli errori Oranje di Kluivert (palo), Timber (fuori) e Summerville (parata di Bono) e i marocchini avere la meglio nonostante la traversa colpita da El Aynaoui e il palo di Hakimi al quarto tentativo.