Mondiali: infortunio per il brasiliano Paqueta, in dubbio per gli ottavi

Il centrocampista del Brasile Lucas Paqueta ha subito un infortunio muscolare alla coscia sinistra ed è in dubbio per gli ottavi di finale dei Mondiali del 2026, secondo quanto annunciato dalla Federcalcio brasiliana (Cbf). Il giocatore del Flamengo, titolare a centrocampo insieme a Casemiro e Bruno Guimaraes ieri contro il Giappone, non è rientrato in campo dopo l'intervallo, sostituito da Endrick. Paqueta si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha confermato l'infortunio e la Cbf non ha specificato la durata della sua assenza, ma è in dubbio per l'ottavo di finale che la Selecao giocherà domenica prossimo in New Jersey, contro la Norvegia o la Costa d'Avorio. Solo i giocatori che non hanno giocato contro il Giappone hanno partecipato all'allenamento odierno a Morristown, nel New Jersey. Neymar è stato la figura più in vista del gruppo che ha preso parte alla sessione di allenamento. Gli altri, tra cui Endrick e Martinelli, autore di un gol nei minuti finali della partita, hanno svolto esercizi di recupero al chiuso.