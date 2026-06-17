Mondiali: in Messico telelavoro e scuole chiuse anche per le prossime gare

Il governo del Messico ha emanato un decreto per ordinare il lavoro a distanza e la sospensione delle lezioni scolastiche a Città del Messico e nell'area metropolitana di Guadalajara. Il provvedimento mira ad agevolare la viabilità in vista delle prossime partite della nazionale messicana ai Mondiali 2026, in programma il 18 giugno contro la Corea del Sud e il 24 giugno contro la Repubblica Ceca. Secondo il documento, le autorità hanno introdotto le restrizioni "al fine di contribuire alla mobilità urbana, alla sicurezza stradale, alla continuità delle attività amministrative e all'efficienza nella prestazione del servizio pubblico". Nella capitale il telelavoro scatterà il 17 giugno dalle ore 15:00 locali e il 24 giugno per l'intera giornata, con la contestuale chiusura pomeridiana delle aule il 17 giugno e totale il 24 giugno. A Guadalajara la misura si applicherà il 18 giugno, mentre restano esentati gli addetti ai settori essenziali come sanità, protezione civile e sicurezza.