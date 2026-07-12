Mondiali: in Inghilterra polemiche per il coro degli argentini sulle Falkland

"Per le Malvine, per Diego, per l'ultima di Leo"; è il testo di una canzone che i giocatori dell'Argentina intonano negli spogliatoi ai Mondiali e che hanno determinato le polemiche di alcuni media in Inghilterra. "L'Argentina non ha perso tempo a sfoderare il suo disprezzo prima dello scontro, tornando a cantare per le Isole Falkland nel suo spogliatoio", si è affrettato a sottolineare il Daily Mirror. Il riferimento è alla guerra delle Falkland, isole rivendicate dai sudamericani ma amministrate dalla Gran Bretagna: negli anni '80 dello scorso secolo li eserciti delle due nazioni si affrontarono con centinaia di morti. Mercoledì, invece, le due nazionali si affronteranno nella semifinale di Coppa del Mondo, una partita particolarmente sentita sia a Buenos Aires che a Londra. "Abbiamo vinto la terza Coppa con Lionel, vogliamo essere di nuovo campioni. E dopo 32 anni, la 'Scaloneta' vendicherà la coppa rubata al Diez, quella che non ci hanno lasciato alzare. Voglio vedere la quarta stella brillare sulla maglia", cantano gli argentini, nel coro che li accompagna da inizio Mondiale - scritto sulla falsariga di quello di Qatar 2022, che già chiedeva di vincere "per i caduti delle Malvine che non dimenticheremo mai". Per i media inglesi "Questa è già stata vista come una sorta di partita di rancore": "La Albiceleste ha anche schernito l'Inghilterra con una canzone sulle Isole Falkland nel loro spogliatoio dopo la rimonta contro l'Egitto - riporta il Daily Mirror - E durante la notte, Lionel Messi e soci si sono uniti ai sostenitori scatenando un diverso coro anti-inglese che circola da decenni".