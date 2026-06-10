Mondiali: il Senegal non brilla, solo 0-0 nel test con l'Arabia Saudita

Sconfitta invece per l'Iraq, battuto 2-0 dal Venezuela a Chicago nell'ultima amichevole prima del via della Coppa: la nazionale, alla seconda partecipazione ai mondiali dopo quella del 1986 in Messico e inserita nel gruppo I con Francia, Senegal e Norvegia, è stata sostenuta da centinaia di tifosi che hanno esposto le bandiere irachene nello stadio. Il Venezuela è passato subito in vantaggio con Cristian Casseres. All'inizio del secondo tempo il raddoppio con Jesus Ramírez. L'Iraq aveva pareggiato 1-1 contro i campioni d'Europa della Spagna nell'amichevole precedente, disputata il 4 giugno. L'Iraq esordirà il 16 giugno contro la Norvegia.