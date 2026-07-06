Mondiali: il ct del Messico Aguirre si dimette, al suo posto Rafa Marquez

"Il sogno è finito, ma siamo vicini ai grandi. I giocatori vincono le partite, gli allenatori le perdono. Io ho perso la partita". Così il ct del Messico Javier Aguirre, al termine degli ottavi di finale persi contro l'Inghilterra all'Azteca di Città del Messico, prima di annunciare le sue dimissioni. "Queste cinque partite sono state indimenticabili. Dico addio alla nazionale e me ne vado con grande orgoglio", ha affermato il tecnico, che ha permesso al "Tricolor" di qualificarsi ai Mondiali per ben tre volte. Lo ha fatto per il torneo in Corea del Sud nel 2002 - Messico fuori agli ottavi con gli Usa - poi nel 2010 in Sudafrica - eliminato sempre agli ottavi dall'Argentina - e nell'edizione 2026, con la squadra eliminata ancora una volta agli ottavi dai Tre Leoni. A prenderne il posto sarà il suo vice Rafa Marquez, l'ex difensore del Barcellona. "L'ho avuto come giocatore e ora come collega. - ha aggiunto Aguirre - È più che qualificato. Ci sono state parole di gratitudine, di disponibilità; sarò sempre lì per qualsiasi cosa gli serva. È una persona di valore, un grande allenatore, lo vedrete. Spero che faccia meglio". Con la partita tra Inghilterra e Messico terminano le sfide in terra messicana: da adesso in poi le fasi finali si giocheranno negli Stati Uniti.