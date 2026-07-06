Mondiali 2026, Malagò: "Caso Balogun un'assurdità, ha evidente sapore politico"

06 Lug 2026 - 10:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

"Strana storia, mi è sembrata un'assurdità. Ho guardato questo articolo 27 di cui si parla, che non è replicabile, menomale, nei campionati nazionali altrimenti sarebbe l'Armageddon. È inutile che ce lo raccontiamo, è una decisione che ha un evidente sapore politico". Così Giovanni Malagò, presidente Figc, a Rai Radio1 commenta la decisione della Fifa di sospendere la squalifica del calciatore americano Florin Balogun, espulso contro la Bosnia, rendendolo, di fatto, disponibile per giocare contro il Belgio negli ottavi di finale del Mondiale. "È un precedente pericolosissimo, spero se ne rendano conto. - ha concluso - Io sono un fautore di questo Mondiale con stadi pieni e tanto entusiasmo, ma quando vedi una decisione così perde la meritocrazia che è alla base del calcio".

Notizie del giorno
Vedi tutti
Anan Khalaili
11:49
L'urlo di Khalaili all'Union SG: "Liberatemi per l'Inter". Spunta l'onnipresente Como
11:49
Il caso Balogun degno di una spy story: "C'entrano ministri, avvocati e dirigenti"
11:45
Haaland è un killer spietato, ma sono Bruno Guimaraes ed Endrick a far piangere il Brasile
DICH HAALAND SU 7 GOL PER SITO 6/7 DICH
11:37
Haaland stende anche il Brasile, Erling è incredulo davanti alle telecamere
11:31
Il Palermo prende Hernani che lascia il Monza