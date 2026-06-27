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Mondiali, Capo Verde nella storia! Lo 0-0 con l'Arabia Saudita vale i 16esimi

Il ko dell'Uruguay fa esplodere la festa dei capoverdiani, il 3 luglio la super sfida contro l'Argentina

27 Giu 2026 - 08:33
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A Houston finisce a reti inviolate la sfida tra Capo Verde e Arabia Saudita ai Mondiali. Seconda nel Girone H dietro la Spagna, Capo Verde, al suo debutto ai Mondiali, affronterà i campioni in carica dell'Argentina il 3 luglio. Classificata al 67° posto nel ranking Fifa prima del torneo, la piccola nazione insulare è rimasta imbattuta nelle tre partite del girone. La Spagna, fermata sullo 0-0 da Capo Verde nella prima giornata, ha chiuso con sette punti, mentre i debuttanti ne hanno tre e Uruguay e Arabia Saudita due a testa.

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