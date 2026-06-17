Mondiali, Austria-Giordania 3-1: in gol anche l'ex Inter Arnautovic

L'Austria soffre più del previsto ma conquista i tre punti all'esordio nel Mondiale 2026, superando la Giordania per 3-1 al termine di una gara combattuta e risolta soltanto nel finale. La formazione austriaca passa in vantaggio al 21' grazie a Romano Schmid, bravo a finalizzare un assist di Xaver Schlager. La Giordania reagisce con coraggio e già nel primo tempo sfiora il pareggio con Ali Olwan, che colpisce il palo al 22', mentre Mousa Al Tamari crea più di un problema alla retroguardia avversaria. Nella ripresa arriva il meritato pareggio giordano. Al 50' è ancora Olwan a rendersi protagonista, battendo il portiere austriaco su assist di Noor Al Rawabdeh per l'1-1. La squadra mediorientale prende fiducia e riesce a contenere le iniziative degli uomini guidati da Ralf Rangnick. L'episodio che cambia il match arriva al 76'. Su un'azione offensiva dell'Austria, il difensore giordano Yazan Al Arab devia involontariamente il pallone nella propria porta, regalando il nuovo vantaggio agli europei. Poco dopo un gol austriaco viene annullato dal Var, mantenendo il risultato in bilico fino ai minuti conclusivi. Nel lungo recupero la Giordania prova l'assalto finale, ma al 90'+9 un intervento di Saleem Obaid porta l'arbitro a concedere un calcio di rigore dopo revisione video. Dal dischetto si presenta Marko Arnautovic, entrato a inizio secondo tempo, che al 90'+12 trasforma con freddezza il penalty del definitivo 3-1. Per l'Austria arrivano così tre punti preziosi nella gara inaugurale del torneo, mentre la Giordania esce dal campo con il rammarico di aver tenuto testa agli avversari per oltre novanta minuti prima di arrendersi nel recupero.