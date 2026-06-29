Mondiali: 4,6 milioni di spettatori per la fase a gironi, venduti 300 mila hot dog

Sono stati 4.644.549 gli spettatori presenti alle 72 partite (con una media di circa 64 mila a gara) della fase a gironi del Mondiale 2026, il primo con 48 squadre e il primo che si disputa in tre Paesi diversi, Usa, Canada e Messico. Tra i dati "da record" forniti dalla Fifa per i primi 17 giorni di gara (ieri si è aperta la fase a eliminazione diretta con la vittoria nei sedicesimi di finale del Canada sul Sudafrica per 1-0), anche quello degli hot dog consumati negli stadi delle 16 città ospitanti: 300 mila che se "venissero allineati uno dopo l'altro - è il calcolo fatto dalla Federcalcio internazionale - coprirebbero la distanza di circa 45 chilometri tra il New York New Jersey Stadium e l'aeroporto internazionale Jfk". Sono stati invece 999 i giocatori utilizzati sui 1.248 convocati dalle nazionali: anche questo è ovviamente un record visto il numero di squadre partecipanti al Mondiale che si concluderà con la finalissima del 19 luglio.