Mondiale 2026, rivoluzione Fifa: la finale diventa un Super Bowl con i Coldplay

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Gianni Infantino annuncia la svolta: la finale del Mondiale 19 luglio avrà un "half-time show" stile Super Bowl con i Coldplay
La finale dei Mondiali 2026, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, segnerà una rottura definitiva con la tradizione calcistica per abbracciare il modello d'intrattenimento statunitense. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ufficializzato che per la prima volta nella storia l'intervallo del match durerà 25 minuti e non sarà una semplice pausa tecnica, ma un colossale halftime show sulla falsariga del Super Bowl, con i Coldplay nel ruolo di protagonisti assoluti.
Questa metamorfosi porterà la durata del riposo tra i due tempi dai canonici 15 minuti a circa 25, uno spazio dilatato per permettere l'allestimento di un palco e l'esibizione di un cast stellare. Sebbene Infantino mantenga il riserbo sulla lista completa degli artisti, è confermato che Chris Martin e Phil Harvey dei Coldplay cureranno la direzione artistica dell'evento.
La scelta di Infantino risponde alla volontà di trasformare l'evento sportivo più seguito del Pianeta in uno show a 360 gradi, capace di attrarre non solo i puristi del pallone ma un pubblico trasversale. "Per la prima volta avremo uno show nell'intervallo della finale", ha spiegato con orgoglio il numero uno del calcio mondiale durante il Semafor World Economy, sottolineando che l'esibizione "non sarà una sola, ma una delle più grandi al mondo".
L'annuncio ha sollevato diverse critiche tra i tifosi, soprattutto sull'allungamento dell'intervallo, temendo che una pausa così estesa possa spezzare il ritmo agonistico della partita e alterare la concentrazione dei calciatori in un momento cruciale come una finale mondiale.
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