Mondiale 2026, rivoluzione Fifa: la finale diventa un Super Bowl con i Coldplay

La finale dei Mondiali 2026, in programma il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium del New Jersey, segnerà una rottura definitiva con la tradizione calcistica per abbracciare il modello d'intrattenimento statunitense. Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, ha ufficializzato che per la prima volta nella storia l'intervallo del match durerà 25 minuti e non sarà una semplice pausa tecnica, ma un colossale halftime show sulla falsariga del Super Bowl, con i Coldplay nel ruolo di protagonisti assoluti.