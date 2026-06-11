Mondiali 2026, Zaire-Emery ha 20 anni: accesso negato al bar dell'hotel

Paese che vai, leggi che trovi. Warren Zaïre-Emery, giovane stella del Psg e della Francia, si è visto negare l'accesso alla zona bar dell'hotel di Boston che ospita il ritiro dei Blues negli Usa per la Coppa del Mondo perché ha meno di 21 anni (li compierà l'8 marzo). Il calciatore transalpino è stato bloccato all'ingresso della sala perché le regole del Massachusetts, dove ha sede il quartier generale della Francia, non consentono ai minori di 21 anni di frequentare luoghi dove si vendono prevalentemente alcolici. L'accesso è vietato anche se i minori sono accompagnati. Nello stato americano, chi compra alcol per un under 21 rischia fino a un anno di carcere e 2.000 dollari di multa. La Francia sta cercando un escamotage per non lasciare solo Zaïre-Emery (i compagni infatti possono entrare), puntando sul fatto che il bar sia adiacente al ristorante. Lo stesso problema lo hanno anche tutti gli altri giocatori minori di 21 anni presenti nelle varie nazionali che partecipano al torneo. Il Massachusetts non è un caso isolato negli Usa: in Texas la multa sale infatti a 4000 dollari. Ma misure restrittive, anche se con una applicazione meno rigida, sono presenti anche in California, New Jersey e Florida. In Messico e Canada, le altre due nazioni co-organizzatrici del Mondiale, il divieto è valido per i minori di 18 anni.