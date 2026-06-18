Il Mondiale volante di Gianni Infantino: maxi scorta e jet privato per vedere due partite al giorno

Un convoglio di Harley-Davidson della polizia a sirene spiegate, luci lampeggianti e un Suv nero dai vetri oscurati da quasi 200mila dollari a farsi largo nel traffico della Collins Avenue di Miami Beach. "Sarà Trump", ha commentato un turista britannico al Telegraph, ma l’identità del passeggero era un’altra: Gianni Infantino. Un episodio che riassume al meglio il livello di protezione, logistica e opulenza che accompagna il presidente della Fifa durante il Mondiale 2026. Se la rassegna nordamericana è stata presentata come la più grande e ambiziosa della storia, il suo "numero uno" ha preso la definizione alla lettera, trasformandosi nel vero e proprio "uomo ovunque" del torneo. Macinando miglia e fusi orari, Infantino sta portando avanti un'inedita maratona aerea che ha già scatenato molte polemiche sui social e tra gli ambientalisti.