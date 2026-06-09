Mondiali 2026: Tunisia-Giappone è già storia, sarà la partita numero 1.000

I Mondiali del 2026 scriveranno un nuovo capitolo della loro storia. Il 20 giugno a Monterrey, in Messico, si terrà la sfida tra Tunisia e Giappone che entrerà negli annali come la millesima dei Mondiali. Cifra simbolica per il più importante torneo per nazionali nel calcio internazionale, la cui prima edizione si è svolta nel 1930. Da allora, la competizione si è evoluta fino a diventare uno degli eventi sportivi di maggiore risonanza a livello mondiale. L'incontro segnerà dunque un punto di riferimento statistico nel percorso della Coppa del Mondo ma avrà anche un'importanza sportiva, poiché entrambe le squadre - inserite nel gruppo F - cercheranno di conquistare punti cruciali nella fase a gironi per qualificarsi al turno successivo. La centesima partita si è giocata durante l'edizione del 1954 in Svizzera, quando l'Austria sconfisse l'Uruguay per 3-1 nella finale per il terzo posto. La 500ª partita si è giocata il 30 giugno 1994, durante i Mondiali negli Stati Uniti, in un incontro del Gruppo D in cui la Nigeria ha battuto la Grecia per 2-0.