Mondiali 2026: Trump, numeri superiori a qualsiasi altra edizione

28 Giu 2026 - 23:00
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 "I numeri della Fifa sono di gran lunga superiori a quelli di qualsiasi altra Coppa del Mondo nella storia. È un grande tributo agli Stati Uniti d'America. Grazie a tutti!". Lo scrive Donald Trump su Truth.

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