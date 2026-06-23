Mondiali 2026: tempesta su Guadalajara, interrotto allenamento Colombia

23 Giu 2026 - 11:10
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L'ultimo allenamento della Colombia prima della partita dei Mondiali contro il Congo è stato sospeso lunedì a causa di un temporale. I giocatori colombiani si stavano allenando in un centro sportivo a Guadalajara quando è stato loro ordinato di mettersi al riparo. L'allenamento era durato meno di 30 minuti quando è stato necessario sospenderlo. I giocatori hanno terminato la sessione in palestra, ha fatto sapere la federazione calcistica colombiana. Il Congo si è allenato in mattinata negli Stati Uniti prima di recarsi a Guadalajara lunedì. Sarà la seconda partita del Gruppo K per entrambe le squadre. La Colombia ha esordito con una vittoria per 3-1 contro l'Uzbekistan, mentre il Congo ha pareggiato 1-1 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

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