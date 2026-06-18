Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia 4-1: show elvetico nel finale, cambi decisivi

Poi, il momento che decide la gara di Inglewood: Yakin al 71' fa un triplo cambio inserendo Sow, Manzambi e Vargas. E il classe 2005 del Friburgo è decisivo: al 74', raccoglie una respinta in area con un potente destro al volo che buca Vasilj. L'altro episodio, sei minuti dopo, è il rosso a Muharemovic del Sassuolo: Bosnia in dieci. La Svizzera ne approfitta per raddoppiare con Vargas, poi al 90' addirittura il tris e la doppietta per Manzambi. Nel recupero, altri due gol: al 91' Barbarez inserisce Mahmic che con una potente conclusione in area fa 3-1, poi al 97' il rigore trasformato da Xhaka.