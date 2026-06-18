Svizzera-Bosnia 4-1

Mondiali 2026, Svizzera-Bosnia 4-1: show elvetico nel finale, cambi decisivi

Entrano Manzambi (doppietta al 74' e al 90') e Vargas (84'), a segno pure Xhaka su rigore (97') e Mahmic (93'). Espulso Muharemovic

18 Giu 2026 - 23:07
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Nella seconda giornata della fase a gironi dei Mondiali 2026, la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia e si prende la vetta del gruppo B con 4 punti. A Inglewood (Los Angeles) la decidono i subentrati: al 71' entrano Manzambi (doppietta al 74' e al 90') e Vargas (a segno all'84'), nel mezzo l'espulsione di Muharemovic del Sassuolo. A completare il tabellino sono la rete di Mahmic (93') e il rigore di Xhaka (97'). Sedicesimi più vicini per Yakin.

LA PARTITA

Il gol subito nel recupero con il Qatar è già alle spalle: la Svizzera travolge 4-1 la Bosnia, vince la sua prima partita al Mondiale 2026 e si prende la vetta del girone in attesa di Canada-Qatar. La partita ha di fatto un prima e un dopo: i primi 70 minuti sono equilibrati, con i portieri protagonisti. Kobel salva su Dedic, mentre Vasilj deve salvare soprattutto su Ndoye, che trova una spettacolare rovesciata eppur in fuorigioco, poi ci provano pure Freuler ed Embolo.

Poi, il momento che decide la gara di Inglewood: Yakin al 71' fa un triplo cambio inserendo Sow, Manzambi e Vargas. E il classe 2005 del Friburgo è decisivo: al 74', raccoglie una respinta in area con un potente destro al volo che buca Vasilj. L'altro episodio, sei minuti dopo, è il rosso a Muharemovic del Sassuolo: Bosnia in dieci. La Svizzera ne approfitta per raddoppiare con Vargas, poi al 90' addirittura il tris e la doppietta per Manzambi. Nel recupero, altri due gol: al 91' Barbarez inserisce Mahmic che con una potente conclusione in area fa 3-1, poi al 97' il rigore trasformato da Xhaka.

Gli elvetici calano il poker e prenotano i quarti: sono primi nel gruppo B con 4 punti e si candidano per essere, nella peggiore delle ipotesi, una delle migliori terze dei 12 gironi. La Bosnia, invece, resta a quota 1 e vede l'eliminazione.

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