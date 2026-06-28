Mondiali 2026, Sudafrica-Canada 0-1: Eustaquio porta i padroni di casa agli ottavi

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Jonathan David non è decisivo, ma il Canada conquista comunque gli ottavi di finale dei Mondiali. La selezione nordamericana sconfigge infatti 1-0 il Sudafrica dopo una gara spigolosa, ricca di occasioni da entrambe le parti e dai buoni ritmi. La rete decisiva, che spezza l'equilibrio ed evita i supplementari, arriva solo al 91': merito di Eustaquio, che colpisce al volo e batte Williams. Ora i canadesi aspettano la vincente di Olanda-Marocco.
Prosegue il sogno mondiale del Canada e si spengono le speranze del Sudafrica. Sono questi i verdetti del primo sedicesimo di finale dei Mondiali, che vede festeggiare i nordamericani, vittoriosi per 1-0 in quel di Los Angeles. La gara è vibrante sin dal via, con un equilibrio persistente e le chances che si susseguono per entrambe le squadre. Mokoena è il primo a spingersi in avanti, ma il Canada risponde con Eustaquio e Johnston, e si costruisce una grande chance con Cornelius. Williams salva su Oluwaseyi e il Canada chiede anche un rigore, negato dal Var tra le proteste.
Lo 0-0 al riposo si mantiene anche nella ripresa, che vede il Sudafrica riaccendersi coi cambi e le mosse del suo tecnico. Ispirato in particolare Appollis, funambolico giocatore offensivo che impegna due volte Crepeau. Marsch si gioca Promise David al fianco dello juventino David e sono proprio le due punte a sfiorare il vantaggio, senza esito. Williams è un muro, come spesso ha dimostrato tra i confini africani, ma capitola al 91' e alla soglia dei tempi supplementari. Il merito è di Eustaquio, centrocampista emerso nel Porto, che sfrutta al meglio la sua chance: tiro al volo dalla distanza, portiere spiazzato e 1-0 Canada. Vano l'assalto dei Bafana-Bafana, che vengono eliminati: ottavi per il Canada, che sfiderà la vincitrice di Olanda-Marocco.