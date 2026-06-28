Mondiali 2026, Sudafrica-Canada 0-1: Eustaquio porta i padroni di casa agli ottavi

Prosegue il sogno mondiale del Canada e si spengono le speranze del Sudafrica. Sono questi i verdetti del primo sedicesimo di finale dei Mondiali, che vede festeggiare i nordamericani, vittoriosi per 1-0 in quel di Los Angeles. La gara è vibrante sin dal via, con un equilibrio persistente e le chances che si susseguono per entrambe le squadre. Mokoena è il primo a spingersi in avanti, ma il Canada risponde con Eustaquio e Johnston, e si costruisce una grande chance con Cornelius. Williams salva su Oluwaseyi e il Canada chiede anche un rigore, negato dal Var tra le proteste.