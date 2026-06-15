Mondiali 2026: Spagna tiene a riposo Yamal per l'esordio, per il Belgio c'è l'Egitto

Altre due big sono pronte all'esordio ai Mondiali. La Spagna potrà contare sulla rosa al completo contro Capo Verde, anche se il ct Luis de la Fuente potrebbe lasciare fuori diversi giocatori chiave dalla formazione titolare in quella che si preannuncia come una partita d'esordio a senso unico ad Atlanta. Víctor Muñoz, Nico Williams e il giovane fenomeno Lamine Yamal sono tornati ad allenarsi questa settimana dopo aver affrontato diversi infortuni con i rispettivi club. La Spagna, ricca di stelle, è tra le favorite per la conquista del suo secondo Mondiale, dopo quello del 2010, mentre Capo Verde è data per ultima nel Gruppo H alla sua prima partecipazione al Mondiale. Yamal avrà l'opportunità di dimostrare al mondo perché è considerato il prossimo erede di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo come stella del calcio mondiale. È diventato il giocatore più giovane a vestire la maglia del Barcellona a soli 15 anni, è arrivato secondo al Pallone d'Oro 2025 e ha guidato il Barcellona alla vittoria della Liga nel 2026 con 16 gol e 11 assist. Il diciottenne ha subito un infortunio al bicipite femorale sinistro il 22 aprile, ma ha saltato il resto della stagione nella speranza di essere pronto per i Mondiali. È stato dichiarato idoneo dal commissario tecnico della Spagna alla vigilia della partita d'esordio.
La partita del Gruppo G tra Belgio ed Egitto a Seattle vedrà in campo due stelle che sperano di lasciare il segno nella fase finale della loro carriera. Il belga Kevin De Bruyne e l'egiziano Mohamed Salah sono stati protagonisti nelle rispettive nazionali, ma entrambi arrivano da stagioni difficili. Il trentaquattrenne De Bruyne è stato due volte miglior giocatore della Premier League con il Manchester City, guidando il club alla conquista di sei titoli di Premier League, due FA Cup e una Champions League. De Bruyne si è trasferito al Napoli la scorsa stagione, ma un grave infortunio alla coscia subito a ottobre lo ha tenuto fuori fino a marzo. Salah è stato la stella dell'Egitto, ma non è ancora riuscito a portare la sua nazionale oltre la fase a gironi. L'Egitto non ha conquistato nemmeno un punto nel 2018 e non si è qualificato per il 2022. Salah, che compirà 34 anni lunedì, ha guidato il Liverpool alla conquista di due titoli di Premier League, ma ha dato un commovente addio nella sua ultima partita prima di lasciare il club dopo nove stagioni. "Ho giocato contro Mo per 10 anni", ha detto De Bruyne. "Anche i nostri figli andavano alla stessa scuola, quindi l'ho visto di tanto in tanto. Ed è una persona davvero gentile, quindi sarà bello rivederlo. Sarà bello competere di nuovo come ai vecchi tempi", ha aggiunto.