Mondiali 2026: Spagna tiene a riposo Yamal per l'esordio, per il Belgio c'è l'Egitto

La partita del Gruppo G tra Belgio ed Egitto a Seattle vedrà in campo due stelle che sperano di lasciare il segno nella fase finale della loro carriera. Il belga Kevin De Bruyne e l'egiziano Mohamed Salah sono stati protagonisti nelle rispettive nazionali, ma entrambi arrivano da stagioni difficili. Il trentaquattrenne De Bruyne è stato due volte miglior giocatore della Premier League con il Manchester City, guidando il club alla conquista di sei titoli di Premier League, due FA Cup e una Champions League. De Bruyne si è trasferito al Napoli la scorsa stagione, ma un grave infortunio alla coscia subito a ottobre lo ha tenuto fuori fino a marzo. Salah è stato la stella dell'Egitto, ma non è ancora riuscito a portare la sua nazionale oltre la fase a gironi. L'Egitto non ha conquistato nemmeno un punto nel 2018 e non si è qualificato per il 2022. Salah, che compirà 34 anni lunedì, ha guidato il Liverpool alla conquista di due titoli di Premier League, ma ha dato un commovente addio nella sua ultima partita prima di lasciare il club dopo nove stagioni. "Ho giocato contro Mo per 10 anni", ha detto De Bruyne. "Anche i nostri figli andavano alla stessa scuola, quindi l'ho visto di tanto in tanto. Ed è una persona davvero gentile, quindi sarà bello rivederlo. Sarà bello competere di nuovo come ai vecchi tempi", ha aggiunto.