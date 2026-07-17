Mondiali 2026, scelto l'arbitro della finale Spagna-Argentina: l'annuncio in lacrime VIDEO

17 Lug 2026 - 08:31
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© italyphotopress e video

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Sarà Slavko Vincic l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21. Il fischietto sloveno si è commesso al momento dell'annuncio di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, come si vede nel video postato sui social dalla Federcalcio Mondiale.

Vincic sarà assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con Adham Makhadmeh (Giordania) che sarà quarto ufficiale. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistito da Nicolas Gallo (Colombia) e Khamis Al Marri (Qatar).

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