Mondiali 2026, scelto l'arbitro della finale Spagna-Argentina: l'annuncio in lacrime VIDEO

Sarà Slavko Vincic l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle 21. Il fischietto sloveno si è commesso al momento dell'annuncio di Pierluigi Collina, presidente della Commissione Arbitrale Fifa, come si vede nel video postato sui social dalla Federcalcio Mondiale.
Vincic sarà assistito dai connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic, con Adham Makhadmeh (Giordania) che sarà quarto ufficiale. Al Var ci sarà il tedesco Bastian Dankert, assistito da Nicolas Gallo (Colombia) e Khamis Al Marri (Qatar).