Mondiali 2026: per la prima volta i campioni avranno un anello in stile Nba

© Fifa | Anello Mondiali 2026
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I vincitori dei Mondiali 2026 riceveranno, oltre al trofeo e alle medaglie d'oro, esclusivi anelli celebrativi personalizzati, segnando una prima volta che porta una tipica tradizione sportiva del basket americano nel calcio globale.
In occasione della finale del 19 luglio al New York New Jersey Stadium, la Fifa inaugura questa iniziativa producendo una serie limitata di soli 2.026 pezzi numerati, celebrando così l'anno dell'evento.
Sebbene il capitano e il tecnico della nazionale trionfante indosseranno una versione provvisoria durante la premiazione, i 30 anelli destinati ai componenti della squadra saranno successivamente rifiniti su misura per garantire una perfetta vestibilità, caratterizzati dall'effigie del trofeo Fifa su un lato e dall'identità della selezione vincitrice sull'altro.
Questo oggetto da collezione, consegnato con relativo certificato di autenticità, non sarà esclusivo dei campioni: ben 1.996 unità saranno infatti immesse sul mercato come prodotti ufficiali, offrendo ai tifosi di tutto il mondo la possibilità di acquistare un frammento indelebile di storia del calcio internazionale.