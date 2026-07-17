Mondiali 2026: per la prima volta i campioni avranno un anello in stile Nba

Sebbene il capitano e il tecnico della nazionale trionfante indosseranno una versione provvisoria durante la premiazione, i 30 anelli destinati ai componenti della squadra saranno successivamente rifiniti su misura per garantire una perfetta vestibilità, caratterizzati dall'effigie del trofeo Fifa su un lato e dall'identità della selezione vincitrice sull'altro.