Mondiali 2026, salgono a tre le squadre già eliminate

21 Giu 2026 - 08:04
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Dopo Haiti e Turchia, anche la Tunisia è stata eliminata ai gironi dei Mondiali 2026: lo 0-4 contro il Giappone renderà inutile l'ultima partita del girone F contro l'Olanda.

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