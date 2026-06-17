Norvegia, Favola Ostigard: il sacrificio mondiale vale il primo gol ‘italiano’

Alla prima occasione utile, nel palcoscenico più importante, ha scacciato i fantasmi. E dopo il gol, l'esultanza è stata tutta per la vita privata: le dita a formare una "A" per Aurora, la compagna e futura moglie che tra pochissimi giorni lo renderà papà per la prima volta: "Mi stanno accadendo due delle cose più importanti della vita, tutte insieme. Arrivo a questo Mondiale pronto, il Genoa mi ha dimostrato di aver avuto bisogno di me e sono felice. Forse vedrò nascere mio figlio su FaceTime e non so come sarà, dovrò spiegargli un giorno perché papà non c'era. Ma andrà tutto bene, la vita è così".