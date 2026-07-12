Le pagelle di Norvegia-Inghilterra: Bellingham segna una doppietta da fuoriclasse,Nyland stavolta combina disastri

Bellingham 7,5 - Non c'è niente da fare: ci sono giocate che solo i grandissimi possono esibire in un quarto di finale dei Mondiali. Il gol dell'1-1 è un capolacoro postmoderno, con quattro tocchi consecutivi in area di rigore e un diagonale chirurgico. E poco dopo arriva un assist per Kane che segna ma in fuorigioco. Nel primo supplementare si butta sulla respinta di Nyland e segna il gol del 2-1. Hey Jude, sei un vero fenomeno.