Le pagelle di Norvegia-Inghilterra: Bellingham segna una doppietta da fuoriclasse,Nyland stavolta combina disastri

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I due attesissimi numeri 9 vengono imbrigliati (Haaland si fa anche male), Tuchel fa la differenza inserendo Spence e Rogersdi Enzo Palladini
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NORVEGIA
Nyland 4,5 - Non ha bisogno di ripetere i miracoli compiuti contro il Brasile, ma solo per la minore precisione delle conclusioni. Quasi al 90' rischia tantissimo sul pressing di Spence. Malissimo sul gol del 2-1 di Bellingham.
Ryerson 6 - Sempre un gran lottatore, anche se si trova davanti un avversario complicato come Gordon. Con le buone o con le cattive riesce sempre a cavarsela, trovando anche lo spunto per andare avanti.
Dal 15' st Aursnes 6 - Aggiunge dinamismo e tecnica sulla fascia destra.
Ajer 6 - Va spesso a scontrarsi con Kane, sa benissimo che non può concedergli un millimetro, esegue il compito senza protestare. Centra anche una traversa a un quarto d'ora dalla fine.
Heggem 5,5 - Ha la sventura di trovarsi sulla direttrice di Bellingham in occasione dell'1-1: frustrante il suo inseguimento nei confronti del numero 10. M la sventura peggiore è che gli annullano un gol sull'1-1.
Dal 1' pts Ostigard 6 - Necessario il suo ingresso per la sofferenza difensiva, fa il suo dovere.
Moller Wolfe 5 - Molto guardingo sulla fascia sinistra, conscio delle possibili difficoltà nella marcatura di Madueke che in effetti è sempre uno dei più pericolosi. Gli va anche peggio con Saka.
Dal 44' st Pedersen 6 - Sfrutta la sua freschezza per occupare meglio la fascia sinistra, anche se non sarebbe la sua.
Odegaard 6,5 - Quando c'è da ragionare in mezzo al campo, sono i suoi piedi a entrare in azione. Nei momenti migliori della Norvegia il capitano aggiunge qualità.
Berge 6 - In genere è un catalizzatore di palloni, ne tocca a decine. Stavolta, con il possesso palla favorevolissimo agli inglesi, deve più che altro contenere.
Berg 6 - Partita di grande sacrificio, non ha grandi possibilità di mostrare le sue qualità, ma questi sono gli ordini di scuderia.
Sorloth 5 - Fosse un po' meno egoista, contribuirebbe al potenziale 2-0 per i suoi alla fine del primo tempo. Va da solo, ignorando Haaland libero, mastica un tiro che Pickford blocca. A destra proprio non si trova.
Dal 22' st Bobb 5,5 - Appena entrato ha una buona occasione, ma all'ultimo istante non sa se tirare o passare, occasione persa. Poi non ha molti altri spunti.
Haaland 6 - La sua classica partita d'attesa. Sta lì davanti come deterrente per la difesa avversaria, lotta, si fa sentire in attesa della palla giusta. La palla giusta non arriva e lui deve accontentarsi di lottare. E ne fa anche le spese, perché deve uscire dopo il primo supplementare.
Dal 1' sts Strand Larsen sv.
Schjelderup 7 - All'improvviso, il lampo dell'1-0. Schierato titolare un po' a sorpresa, al 36' del primo tempo indovina un tiro (o forse era un cross?) che sorprende Pickford e si infila all'incrocio.
Dal 22' st Nusa 6 - Riattiva l'energia norvegese sulla fascia sinistra, mettendo in difficoltà Konsa. Ma non dura molto.
CT Solbakken 6,5 - Ha accarezzato un sogno fino alla fine, ha messo in difficoltà l'Inghilterra, merita comunque un applauso.
INGHILTERRA
Pickford 5,5 - Non è esente da colpe sul gol dell'1-0 per la Norvegia. D'accordo la conclusione imprevedibile, ma non fa proprio nulla per tentare, almeno tentare di prenderla. Qualche incertezza di troppo anche in altre occasioni.
Konsa 5,5 - Mantiene la posizione, coprendo le spalle prima a Madueke e poi a Saka, ma si fa sorprendere da Schjelderup sul gol dell'1-0.
Dal 44' st Rogers 6,5 - Cambio offensivo utilissimo. Aiuta l'Inghilterra a ritrovare idee in attacco, poi da un suo tiro respinto nasce il gol del 2-1.
Stones 6 - Qualche incertezza di troppo per questo veterano di mille battaglie, rimasto però senza squadra dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Però alla distanza si riprende e fa il suo dovere.
Guehi 6,5 - Divide con Stones gli oneri della marcatura di Haaland, cercando di tenere sempre gli occhi aperti e le gambe pronte a spiccare il volo.
O'Reilly 6 - Buon mestierante della fascia sinistra, non entrerà nella storia di questa Nazionale me il suo dovere lo fa.
Dal 41' at Spence 6,5 - Serve un po' di energia in più e il nuovo entrato fornisce il suo contributo in questo senso. Favolosa l'azione personale con cui sembra guadagnarsi un rigore poi tolto.
Anderson 7 - Corsa continua, movimento costante, buona sincronizzazione con il compagno di reparto Rice. Un centrocampista sempre utile alla causa e sempre lucido, sembra non sentire il caldo.
Rice 6,5 - Leader vero del centrocampo inglese, sempre pronto a farsi trovare libero, visionario in certe verticalizzazioni che diventano pericoli per la porta avversaria. Il tutto nonostante i postumi di un virus intestinale che lo costringono a uscire dopo un tempo.
Dal 1' st Eze 6 - Il talento è indiscutibile, la collocazione tattica non è semplice anche perché entra al posto di un regista classico. Infatti poi viene spostato a sinistra.
Madueke 6 - Molto attivo all'inizio sulla fascia destra, sempre difficile da contrastare. A metà del primo tempo riconquista caparbiamente un pallone che O'Relly non riesce a deviare in rete. Poi si spegne.
Dal 1' st Saka 6 - Sbaglia le prime palle che gli capitano sui piedi, poi a un passo dal 90' inventa un numero e un cross che per un soffio non diventano gol. E c'è molto di lui anche nell'ottimo inizio di supplementari.
Bellingham 7,5 - Non c'è niente da fare: ci sono giocate che solo i grandissimi possono esibire in un quarto di finale dei Mondiali. Il gol dell'1-1 è un capolacoro postmoderno, con quattro tocchi consecutivi in area di rigore e un diagonale chirurgico. E poco dopo arriva un assist per Kane che segna ma in fuorigioco. Nel primo supplementare si butta sulla respinta di Nyland e segna il gol del 2-1. Hey Jude, sei un vero fenomeno.
Dal 6' sts Burn sv.
Gordon 6,5 - Si cominciano a intuire i motivi per cui il Barcellona ha investito settanta milioni su di lui. Parte meglio di tutti, con alcune incursioni sulla sinistra che danno qualche problema serio agli avversari. Si spegne appena Ryerson gli prende le misure, poi però serve a Bellingham la palla dell'1-1.
Dal 25' st James 6 - Va a mettersi in mezzo al campo per cercare di dare equilibrio alla squadra inglese, che però a quel punto della partita è comunque in sofferenza.
Kane 6 - Sempre ineccepibile per l'impegno e per la leadership nei confronti della squadra, anche quando dal punto di vista personale soffre più del normale le marcature e la mancanza di spazi. Però poco prima del 2-1 va vicino al gol con un bel colpo di testa.
CT Tuchel 7 - Non è capitato spesso all'Inghilterra di arrivare a una semifinale mondiale e il CT tedesco si merita di sicuro la stima degli inglesi.