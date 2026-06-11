Il primo annuncio Var al Mondiale fa il giro del web: l'arbitro Sampaio dimentica l'inglese e si inceppa

J Balvin, Shakira e una Coppa del Mondo...gigante: lo spettacolo della Cerimonia d'Apertura del Mondiale 2026
© Getty Images | Shakira
© Getty Images | Shakira
Esprimersi al meglio in quella che non è la tua lingua madre, dopo 84 minuti di partita e davanti a 80.000 spettatori, non deve essere facile. Se ne è accordo Wilton Sampaio, l'arbitro della gara inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica. Allo stadio Atzeca, dopo la revisione per il fallo da espulsione di Zwane, l'arbitro brasiliano ha avuto qualche secondo di difficoltà nell'annunciare la sua decisione ai giocatori e al pubblico. Prima inceppandosi con le parole, poi parlando un inglese ai limiti della comprensione.
Già virali le immagini di Mudau e degli altri calciatori sudafricani che guardano perplessi il direttore di gara, capendo la decisione finale solo dopo che lo stesso Sampaio sventola il cartellino rosso. Il secondo dei tre di serata, record per una gara inaugurale di un Mondiale: prima era stato espulso Sithole per il Sudafrica e nel finale, dopo Zwane, anche Montes per il Messico.
© Getty Images | Shakira
© Getty Images | Shakira