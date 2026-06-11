Il primo annuncio Var al Mondiale fa il giro del web: l'arbitro Sampaio dimentica l'inglese e si inceppa

Esprimersi al meglio in quella che non è la tua lingua madre, dopo 84 minuti di partita e davanti a 80.000 spettatori, non deve essere facile. Se ne è accordo Wilton Sampaio, l'arbitro della gara inaugurale dei Mondiali 2026 tra Messico e Sudafrica. Allo stadio Atzeca, dopo la revisione per il fallo da espulsione di Zwane, l'arbitro brasiliano ha avuto qualche secondo di difficoltà nell'annunciare la sua decisione ai giocatori e al pubblico. Prima inceppandosi con le parole, poi parlando un inglese ai limiti della comprensione.