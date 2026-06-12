Mondiali 2026: Mbappè, Deschamps ct Italia? Sarebbe brutto, vogliamo vincere per lui

La stella della Francia Kylian Mbappè non riesce a vedere Didier Deschamps alla guida di una nazionale diversa da quella francese. "Il modo migliore che abbiamo per rendergli omaggio è vincere (il Mondiale, ndr), perché lui ama vincere. Quindi faremo in modo che possa vivere il miglior Mondiale di sempre, sperando che sia il suo ultimo - ha dichiarato l'attaccante del Real Madrid in una intervista a M6 - Questo perché spero che non giochi più con un'altra squadra...ho visto che parlano dell'Italia e di altre nazionali, ma sarebbe brutto!". Secondo Mbappè la figura di Deschamps "significa molto per noi, diverse nazionali lo vorranno visto il lavoro che ha fatto - ha concluso - Lasciamo che gli italiani prendano un ct italiano. Didier è francese, appartiene a noi", ha concluso sorridendo il capitano dei 'bleus'.