Mondiali 2026: Mbappè, Deschamps ct Italia? Sarebbe brutto, vogliamo vincere per lui

12 Giu 2026 - 11:06
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
 Mbappe e deschamps © Getty Images

 Mbappe e deschamps © Getty Images

La stella della Francia Kylian Mbappè non riesce a vedere Didier Deschamps alla guida di una nazionale diversa da quella francese. "Il modo migliore che abbiamo per rendergli omaggio è vincere (il Mondiale, ndr), perché lui ama vincere. Quindi faremo in modo che possa vivere il miglior Mondiale di sempre, sperando che sia il suo ultimo - ha dichiarato l'attaccante del Real Madrid in una intervista a M6 - Questo perché spero che non giochi più con un'altra squadra...ho visto che parlano dell'Italia e di altre nazionali, ma sarebbe brutto!". Secondo Mbappè la figura di Deschamps "significa molto per noi, diverse nazionali lo vorranno visto il lavoro che ha fatto - ha concluso - Lasciamo che gli italiani prendano un ct italiano. Didier è francese, appartiene a noi", ha concluso sorridendo il capitano dei 'bleus'.

mondiale 2026
mbappe
francia
didier deschamps
italia
Notizie del giorno
Vedi tutti
11:23
Mondiali 2026, Pulisic "Non abbiamo paura, Usa vogliono giocarsela con tutti"
11:19
Bayern Monaco, difficoltà nella trattativa per il rinnovo di Harry Kane in scadenza nel 2027
11:07
Prato, allenatore offende ragazze e istiga a violenza: squalificato per 4 anni
 Mbappe e deschamps
11:06
Mondiali 2026: Mbappè, Deschamps ct Italia? Sarebbe brutto, vogliamo vincere per lui
11:04
Couto e... un altro anno di Nico Paz: nasce il Como formato Champions