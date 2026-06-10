Mondiali 2026, la bandiera della Polonia sulle maglie di Haiti

Ai Mondiali ci sarà anche la Polonia. Non per merito di Lewandowski e compagni, che hanno perso lo spareggio con la Svezia, ma grazie ad Haiti. Sulle maglie della Nazionale caraibica sarà infatti presente la bandiera polacca. Quello del Paese caraibico è un omaggio al popolo polacco per il sostegno dato agli haitiani durante la battaglia di Vertières tra il 1802 e il 1804. Il conflitto contrappose le truppe francesi di Napoleone e l'esercito indigeno e sancì l'indipendenza di Haiti (all'epoca Saint-Domingue) dalla Francia.

In questa battaglia, Napoleone inviò oltre 5.000 legionari polacchi per sedare la rivoluzione indigena. Polacchi che si erano uniti alla Francia rivoluzionaria sperando nel suo aiuto per la restaurazione dell'indipendenza dalla Russia. Tuttavia, circa 200 soldati si unirono ad Haiti perché simpatizzavano con la sua causa. Rendendosi conto che stavano combattendo contro un popolo che cercava di liberarsi dalla schiavitù, proprio come loro, molti disertarono e si unirono ai ribelli. Al termine del conflitto gran parte dei soldati polacchi si stabilirono ad Haiti, motivo per cui molti abitanti dello Stato caraibico hanno radici polacche, oltre a quelle francesi. A Varsavia sanno chi tifare.