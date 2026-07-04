Mondiali 2026, l'Egitto dedica accesso agli ottavi 'ai popoli egiziano e palestinese'

04 Lug 2026 - 10:59
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Il commissario tecnico dell'Egitto, Hossam Hassan, ha dedicato la storica vittoria dei Faraoni sull'Australia al popolo egiziano e palestinese, dopo che la sua squadra ha raggiunto gli ottavi di finale del Mondiale per la prima volta nella storia grazie alla drammatica vittoria ai rigori di ieri sera. Parlando dopo la vittoria dell'Egitto per 4-2 ai rigori, dopo l'1-1 dei tempi supplementari a Dallas, Hassan ha salutato il traguardo come "una pietra miliare non solo per l'Egitto, ma per il calcio arabo e africano". L'ex attaccante, dopo aver elogiato "l'incrollabile sostegno dei tifosi egiziani in patria e all'estero", ha anche espresso solidarietà al popolo palestinese, affermando di aver assistito ai loro festeggiamenti dopo la vittoria dei Faraoni. "Abbiamo visto quanto sono felici i palestinesi per questa vittoria. Che Dio dia loro la forza", ha detto Hassan. "Dedico questa vittoria al popolo egiziano e al popolo palestinese".

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