Mondiali 2026: l'Ecuador abbassa i prezzi della birra durante il torneo

12 Giu 2026 - 10:13
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Il presidente dell'Ecuador, Daniel Noboa, ha annunciato una riduzione di "oltre il 20%" sul prezzo della birra e di altre bevande per tutta la durata dei Mondiali di calcio appena iniziati. A tale scopo, il governo eliminerà temporaneamente l'Imposta speciale sui consumi (Ice) per tali prodotti. Il provvedimento sarà in vigore fino al 19 luglio, data di chiusura del torneo che si svolge in Messico, Stati Uniti e Canada. L'Ecuador si sta preparando a partecipare alla sua quinta Coppa del mondo. Domenica affronterà la Costa d'Avorio nel primo match.

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