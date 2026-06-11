Mondiali 2026, l'arbitro respinto dagli Stati Uniti dirigerà la finale di Supercoppa Psg-Aston Villa

"A seguito di colloqui con la Confederazione africana di calcio (Caf), la Uefa ha designato oggi l'arbitro somalo Omar Artan per dirigere la Supercoppa Uefa 2026, che si disputerà il 12 agosto a Salisburgo tra il Paris Saint-Germain, vincitore della Champions League, e l'Aston Villa, vincitore dell'Europa League". Lo rende noto la Uefa in una nota. "Nonostante la giovane età, Artan si è affermato come uno dei migliori arbitri al mondo ed è iscritto alla lista internazionale Fifa dal 2018. Tra le partite più importanti da lui arbitrate spicca la gara di ritorno della finale di Caf Champions League 2025/26. In riconoscimento delle sue prestazioni, ha ricevuto il premio di Arbitro dell'Anno Caf 2025. Artan era stato incluso dalla FIFA nella lista degli ufficiali di gara per i Mondiali FIFA 2026, ma non ha potuto partecipare perché non gli è stato permesso di entrare negli Stati Uniti."

"La decisione di designare Artan come arbitro della Supercoppa Uefa è stata presa nell'ambito del Memorandum d'Intesa (MoU) recentemente firmato tra Uefa e Caf per promuovere la cooperazione in molti settori, tra cui quello arbitrale. Uefa e Caf sono unite da un impegno condiviso per lo sviluppo del calcio a tutti i livelli e per la promozione dei valori fondamentali di unità, uguaglianza e non discriminazione". Aleksander Ceferin, presidente della Uefa, ha dichiarato: "Il calcio è fatto per unire le persone e la Uefa vuole mostrare il suo rispetto per Omar e per le sue eccezionali capacità arbitrali, che gli sono valse una nomina così prestigiosa. Sono grato al mio amico, il presidente della Caf Patrice Motsepe, per aver sostenuto con entusiasmo la nostra iniziativa". Queste le parole di Motsepe: "Omar Artan ha reso estremamente orgogliosi la Somalia e l'intero continente africano. Il premio di Arbitro dell'Anno CAF 2025 e la sua nomina ad arbitro della Coppa del Mondo FIFA 2026 sono un riconoscimento delle sue capacità arbitrali di livello mondiale e del rispetto internazionale di cui gode".