Hacker iraniani minacciano i Mondiali: "Alcune squadre non ci piacciono, attenti ai pullman"

Un gruppo di hacker legato all'Iran sostiene di aver violato i droni dell'Fbi e ha minacciato di colpire la Coppa del Mondo attualmente in corso. Site Intelligence Group, organizzazione che monitora gruppi jihadisti, ha pubblicato una dichiarazione del collettivo Handala, in cui si afferma che i pirati informatici avevano avuto accesso "per mesi" a "ogni immagine e ogni sospetto" ripresi dai droni Fpv (velivoli con visuale in prima persona) utilizzati dal Bureau.