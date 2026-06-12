Hacker iraniani minacciano i Mondiali: "Alcune squadre non ci piacciono, attenti ai pullman"

12 Giu 2026 - 14:28
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
Hacker © Getty Images

Hacker © Getty Images

Un gruppo di hacker legato all'Iran sostiene di aver violato i droni dell'Fbi e ha minacciato di colpire la Coppa del Mondo attualmente in corso. Site Intelligence Group, organizzazione che monitora gruppi jihadisti, ha pubblicato una dichiarazione del collettivo Handala, in cui si afferma che i pirati informatici avevano avuto accesso "per mesi" a "ogni immagine e ogni sospetto" ripresi dai droni Fpv (velivoli con visuale in prima persona) utilizzati dal Bureau.

"Fareste meglio a rafforzare la sicurezza della Coppa del Mondo - si legge nel comunicato - perché alcune di quelle squadre di calcio non ci piacciono affatto. Non dimenticate: gli Fpv sono ovunque, non si sa mai quando uno potrebbe finire proprio contro il pullman della vostra squadra".

Prima della minaccia sul Mondiale, l'agenzia di stampa iraniana Tasnim aveva riportato una dichiarazione di Handala, secondo cui "in risposta all'attacco contro le infrastrutture idriche iraniane" il gruppo ha hackerato gli impianti idrici della California. "Nonostante l'accesso ai sistemi correlati, ci siamo astenuti dal creare disagi nell'erogazione dell'acqua e questo è stato solo un avvertimento a Washington".

videovideo
Notizie del giorno
Vedi tutti
Ibra si diverte alla tv americana, tifosi Milan furibondi
15:37
Ibra si diverte alla tv americana, tifosi Milan furibondi
15:25
Mondiali: a Mariani la direzione di gara di Arabia Saudita-Uruguay
DICH ABBIATI SU MILAN DICH
15:25
Abbiati: "Allegri è e resta la persona giusta per il Milan"
Roberto D'Aversa
15:19
Torino: ufficiale il divorzio con il tecnico D'Aversa
15:16
Mondiali 2026, David: "Canada veloce e potente, siamo pronti per l'esordio"