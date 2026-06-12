Mondiali 2026, gli Stati Uniti non concedeno il visto a presidente Federcalcio Palestina

12 Giu 2026 - 13:11
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Gli Stati Uniti non hanno concesso il visto al presidente della Federazione calcistica palestinese, nonostante la Fifa inviti solitamente i presidenti di ogni federazione nazionale a partecipare ai Mondiali. Jibril Rajoub ha assistito alla partita inaugurale di giovedì a Città del Messico. Tuttavia, ha dichiarato di essere tra gli invitati a cui è stato negato il visto o che non lo hanno ancora ricevuto dagli Stati Uniti. "Non credo sia giusto usare o abusare del diritto di tutti i calciatori del mondo di partecipare", ha dichiarato in un'intervista all'Associated Press. Gli Stati Uniti hanno già rifiutato l'ingresso a delegati provenienti da numerosi Paesi, tra cui l'arbitro somalo Omar Artan e un fotografo al seguito della nazionale irachena. Per il momento non hanno rilasciato commenti in merito al visto di Rajoub. 

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