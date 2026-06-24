Mondiali 2026: espulso per mano davanti bocca, 1 turno stop ad Almiron

Il centrocampista paraguaiano Miguel Almiron è stato squalificato per una partita dopo essere stato il primo giocatore espulso ai Mondiali per essersi coperto la bocca. La Fifa ha confermato che Almiron salterà l'ultima partita del girone del Paraguay contro l'Australia, in programma giovedì. L'organo di governo del calcio mondiale ha dichiarato che la decisione non è soggetta ad appello. Almiron è entrato nella storia quando è stato espulso con un cartellino rosso per essersi coperto la bocca durante un alterco con il turco Mert Mulder nel finale del primo tempo della partita vinta dal Paraguay per 1-0 venerdì scorso. Secondo le nuove regole, ai giocatori non è consentito coprirsi la bocca per mascherare ciò che stanno dicendo durante gli scontri verbali; le infrazioni comportano l'espulsione immediata.