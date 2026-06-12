Mondiali 2026, David: "Canada veloce e potente, siamo pronti per l'esordio"

12 Giu 2026 - 15:16
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© italyphotopress

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"Giocare (il Mondiale) in casa è tutta un'altra cosa. Siamo abituati a giocare a Toronto e Vancouver, con i nostri amici e la nostra famiglia lì e l'intero Paese alle spalle, poterlo fare sul palcoscenico più importante sarà fantastico". Così l'attaccante del Canada Jonathan David nel corso di una intervista al sito Fifa.com, in vista dell'esordio contro la Bosnia Erzegovina. Su che tipo di atmosfera si aspetta per la partita d'esordio. "Un'atmosfera fantastica. Da quello che ho visto finora con la nazionale, i progressi sono stati enormi. Il coinvolgimento dei tifosi e delle persone che incontri per strada, che ti riconoscono sempre di più e parlano della Coppa del Mondo, dimostra che tutti sono entusiasti per quello che verrà", ha aggiunto il centravanti della Juventus. "La nostra squadra si basa su velocità e potenza. Abbiamo molti ragazzi veloci e potenti e conosciamo le nostre qualità. Quindi penso che sia questo che ci rende così forti - ha spiegato David - il fatto che non cerchiamo di essere ciò che non siamo. Siamo cresciuti molto, conosciamo la nostra identità, sappiamo come siamo come squadra e penso che questo ci aiuterà molto". "Vorrei che questa Coppa del Mondo cambiasse per sempre il calcio in Canada, rendendolo magari lo sport numero uno del paese", ha concluso.

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