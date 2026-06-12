Torino, Abate è il nuovo allenatore: è ufficiale

Ignazio Abate è nato il 12 novembre 1986 a Sant’Agata de’ Goti (provincia di Benevento). Ex calciatore, di ruolo difensore, è cresciuto nel settore giovanile del Milan, debuttando nel professionismo con la casacca rossonera il 3 dicembre 2003, appena diciassettenne, negli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Sampdoria. Nel corso della sua carriera ha maturato importanti esperienze con le maglie di Napoli, Piacenza, Modena ed Empoli, e conosce già l'ambiente granata, avendo militato nel Torino nella stagione 2008-2009. Si è poi affermato definitivamente con il Milan, con cui ha disputato 306 partite ufficiali e segnato 3 gol, conquistando uno Scudetto e due Supercoppe Italiane. Vanta, inoltre, 22 presenze e un gol con la Nazionale Italiana maggiore, con la quale ha raggiunto il secondo posto all'Europeo del 2012 e il bronzo alla Confederations Cup del 2013.