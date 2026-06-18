Mondiali 2026, la Colombia cala il tris all'Uzbekistan di Cannavaro. Ghana ok al 95'

Colombia ai Mondiali 2026 © Getty Images
La prima giornata della fase a gironi dei Mondiali di calcio 2026 dei gironi K e L, dopo il pari del Portogallo e la vittoria dell'Inghilterra, si completa col 3-1 della Colombia sull'Uzbekistan di Fabio Cannavaro che lancia i sudamericani in vetta in solitaria con l'1-0 in extremis del Ghana su Panama.
Colombia-Uzbekistan 3-1
Il debutto della Colombia nel Gruppo K è un manifesto di qualità tecnica e cinismo. I "Cafeteros" prendono in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute, ma per scardinare la solida difesa organizzata da Cannavaro serve una fiammata al 40' minuto del primo tempo: ci pensa Daniel Muñoz a sbloccare l'incontro, capitalizzando al meglio un'azione corale e siglando l'1-0 con cui le squadre vanno al riposo.
Nella ripresa gli asiatici tentano la reazione d'orgoglio e al 60' trovano il gol (il primo ai Mondiali nella storia dell'Uzbekistan) del pareggio grazie ad Abbosbek Fayzullaev. L'illusione della squadra di Cannavaro, tuttavia, dura pochissimi minuti. La Colombia non si scompone, riprende a macinare gioco e al 64' si riporta avanti con la sua stella, l'attaccante del Liverpool Luis Díaz, autore di una giocata d'alta scuola che vale il 2-1. Il forcing finale uzbeko si rivela sterile e in pieno recupero, al 98', Jaminton Campaz segna il definitivo 3-1.
Ghana-Panama 1-0
Il match tra Ghana e Panama sembrava ormai incanalato verso un pareggio a reti bianche quando al 95' minuto, in pieno recupero, Brandon Thomas-Asante inventa un assist perfetto per Caleb Yirenkyi, che da pochi passi non sbaglia e firma il gol dell'1-0. Una rete pesantissima che permette al Ghana di agganciare l'Inghilterra (vittoriosa per 4-2 sulla Croazia) in vetta al girone. Il prossimo turno del 23 giugno prevede il big match Ghana-Inghilterra per il primato, mentre Panama e Croazia si sfideranno in una sorta di dentro o fuori.