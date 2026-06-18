Mondiali 2026, la Colombia cala il tris all'Uzbekistan di Cannavaro. Ghana ok al 95'

Il debutto della Colombia nel Gruppo K è un manifesto di qualità tecnica e cinismo. I "Cafeteros" prendono in mano il pallino del gioco fin dalle prime battute, ma per scardinare la solida difesa organizzata da Cannavaro serve una fiammata al 40' minuto del primo tempo: ci pensa Daniel Muñoz a sbloccare l'incontro, capitalizzando al meglio un'azione corale e siglando l'1-0 con cui le squadre vanno al riposo.