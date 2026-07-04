Mondiali 2026, Colombia-Ghana 1-0: Arias lancia i Cafeteros agli ottavi

Nonostante il vantaggio fulmineo, i sudamericani hanno sprecato troppe occasioni in particolar modo con Luis Diaz. L'esterno del Bayern Monaco ha fallito diverse opportunità clamorose a tu per tu con il portiere avversario, vedendosi prima annullare una rete per fuorigioco e calciando poi addosso all'estremo difensore del San Gallo da ottima posizione. Anche i successivi tentativi nel finale di Davinson Sanchez, di testa, e il tiro dalla distanza di Quintero non hanno trovato la via del raddoppio.