Mondiali 2026, Colombia-Ghana 1-0: Arias lancia i Cafeteros agli ottavi

Colombia ai Mondiali 2026 © Getty Images
La Colombia stacca il pass per gli ottavi di finale del Mondiale (dove incontrerà la Svizzera) grazie al successo per 1-0 contro il Ghana sul prato dell'Arrowhead di Kansas City. Davanti a una marea gialla di trentamila spettatori, la selezione guidata da Nestor Lorenzo domina l'incontro ma non riesce a chiudere la partita a causa di troppi errori sotto porta.
La partita si sblocca già al quarto d'ora della prima frazione di gara. Dopo l'uscita forzata del centravanti titolare Cordoba per infortunio, il subentrato Luis Suarez scodella al centro un cross perfetto che manda in crisi la retroguardia africana, permettendo a Jhon Arias di trafiggere il portiere Zigi con un preciso piattone sul secondo palo.
Nonostante il vantaggio fulmineo, i sudamericani hanno sprecato troppe occasioni in particolar modo con Luis Diaz. L'esterno del Bayern Monaco ha fallito diverse opportunità clamorose a tu per tu con il portiere avversario, vedendosi prima annullare una rete per fuorigioco e calciando poi addosso all'estremo difensore del San Gallo da ottima posizione. Anche i successivi tentativi nel finale di Davinson Sanchez, di testa, e il tiro dalla distanza di Quintero non hanno trovato la via del raddoppio.