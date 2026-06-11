Mondiali 2026: biglietti a prezzi record, per la finale si parte da 8mila dollari

La Coppa del Mondo parte oggi, mentre la Fifa sta applicando prezzi record negli 11 stadi degli Stati Uniti, nei tre del Messico e nei due del Canada che ospiteranno le partite. L'organo di governo del calcio mondiale sta utilizzando un sistema di prezzi dinamici e ha più volte aumentato le tariffe da quando i biglietti sono stati messi in vendita per la prima volta lo scorso autunno. Mercoledì, il presidente della Fifa Gianni Infantino ha difeso questi prezzi, ritenendoli adeguati al mercato nordamericano, nonostante le critiche suscitate da costi che hanno raggiunto le cinque cifre. Ecco la situazione, a poche ore dalla partita inaugurale a Città del Messico, tra la nazionale di casa e il Sudafrica. Alla vigilia del torneo, 29 partite hanno già registrato il tutto esaurito (con posti riservati alle sedie a rotelle ancora disponibili per alcune di esse), mentre per 75 incontri ci sono ancora biglietti in vendita; tra queste figurano entrambe le semifinali, tutti e quattro i quarti di finale, cinque partite degli ottavi di finale e 14 delle 16 partite del nuovo turno dei sedicesimi di finale. A ciò si aggiungono i biglietti per la fase a eliminazione diretta non ancora rilasciati, che saranno disponibili solo quando la Fifa saprà quali squadre avranno raggiunto questa fase.